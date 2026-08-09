Hazine İhaleleri Yarın Gerçekleşiyor
Hazine, yarın sabit kuponlu tahvil ve TLREFK endeksli kira sertifikası ihraç edecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir ihale, bir doğrudan satışa imza atacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 2 yıl (581 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,4 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Aynı gün, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli Türk lirası gecelik katılım referans getiri oranına (TLREFK) endeksli kira sertifikası doğrudan satılacak.
Kaynak: AA
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