Hazine İhalelerine Başlıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın iki iç borç ihalesi gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki ihaleye imza atacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 3 yıl (1232 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Aynı gün, 4 yıl (1414 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Kaynak: AA
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