Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir ihale düzenleyecek ve bir kira sertifikasının doğrudan satışına imza atacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 5 ay (161 gün) vadeli hazine bonosu yeniden ihraç edilecek.
Bakanlık, ayrıca 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasını da doğrudan satacak.
Son Dakika › Ekonomi › Hazine İhalesi ve Kira Sertifikası Satışı - Son Dakika
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