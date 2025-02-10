Hazine İhalesi ve Kira Sertifikası Satışı

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir ihale düzenleyecek ve bir kira sertifikasının doğrudan satışına imza atacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 5 ay (161 gün) vadeli hazine bonosu yeniden ihraç edilecek.

Bakanlık, ayrıca 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasını da doğrudan satacak.