Hazine, İki İhale ve Üç Doğrudan Satış Yapacak - Son Dakika
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Hazine, İki İhale ve Üç Doğrudan Satış Yapacak

17.07.2026 11:48
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 20-21 Temmuz'da çeşitli tahvil ve kira sertifikalarının satışını gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 doğrudan satışa ve 2 ihaleye imza atacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre 20 Temmuz Pazartesi günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Bakanlık, 21 Temmuz Salı günkü ilk ihalede 7 ay (203 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirecek.

İkinci ihalede, 2 yıl (602 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Aynı gün, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli dolar cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışı yapılacak.

Ayrıca, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli dolar cinsi kira sertifikasının doğrudan satışına da imza atılacak.

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine, İki İhale ve Üç Doğrudan Satış Yapacak - Son Dakika

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