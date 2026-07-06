Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 4 yıl (1456 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvili ilk kez ihraç edilecek.
İkinci ihalede, 5 yıl (1743 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Son Dakika › Ekonomi › Hazine İki Tahvil İhalesi Yapacak - Son Dakika
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