Hazine, iki tahvil ihalesinde yaklaşık 11,2 milyar lira borçlandı - Son Dakika
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Hazine, iki tahvil ihalesinde yaklaşık 11,2 milyar lira borçlandı

10.05.2022 15:29
Hazine, iki tahvil ihalesinde yaklaşık 11,2 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki ihalede 11 milyar 237,2 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki ihalede 11 milyar 237,2 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık ilk ihalede, 6 yıl (2317 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede dönemsel faiz yüzde 12,02 olarak kayıtlara geçti.

Nominal teklifin 7 milyar 384,3 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 5 milyar 269,3 milyon lira, net satış 4 milyar 922,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 75 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 985 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar 750 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz 22,62 bileşik faiz 23,9 olarak gerçekleşti.

Nominal teklifin 3 milyar 541,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 28,5 milyon lira, net satış 1 milyar 939,6 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Kamu kuruluşlarından gelen 50 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 217 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya 11 milyar 237,2 milyon lira borçlandı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hazine, iki tahvil ihalesinde yaklaşık 11,2 milyar lira borçlandı - Son Dakika


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