Hazine, İlk İhraçlarını Yarın Gerçekleştiriyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvilinin ilk ihraç ihalelerini yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 16 Eylül'de, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün, 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracına imza atılacak.