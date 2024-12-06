Hazine Nakit Denge Raporu - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine Nakit Denge Raporu

Kasım ayında Hazine nakit dengesi 62 milyar 220 milyon lira açık verdi. Gelirler 932 milyar lira.

06.12.2024 18:48
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Hazine nakit dengesi, geçen ay 62 milyar 220 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 932 milyar 770 milyon lira, nakit giderleri 994 milyar 990 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 864 milyar 592 milyon lira, faiz ödemeleri ise 130 milyar 398 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 68 milyar 178 milyon lira fazla verdi.

Kasım ayında nakit dengesinde, 62 milyar 220 milyon liralık açık oluştu.

Kur farklarından kaynaklanan azalış 6 milyar 806 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında da 121 milyar 234 milyon lira artış görüldü.

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Son Dakika

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