Ekonomi

Hazine nakit dengesi, şubatta 198 milyar 341 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 562 milyar 643 milyon lira, nakit giderleri 760 milyar 984 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 706 milyar 414 milyon lira, faiz ödemeleri ise 54 milyar 571 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 143 milyar 770 milyon lira açık verdi.

Şubat ayında nakit dengesinde, 198 milyar 341 milyon liralık açık oluştu.

Kur farklarından kaynaklanan artış 7 milyar 315 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında da 50 milyar 738 milyon lira azalış görüldü.