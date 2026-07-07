Hazine Nakit Dengesinde 50 Milyar Lira Fazla - Son Dakika
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Hazine Nakit Dengesinde 50 Milyar Lira Fazla

07.07.2026 17:56
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Hazine, haziran ayında 50 milyar 759 milyon lira fazla verdi. Nakit gelirleri 1.5 trilyon lira.

Hazine nakit dengesi, geçen ay 50 milyar 759 milyon lira fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 1 trilyon 513 milyar 685 milyon lira, nakit giderleri 1 trilyon 462 milyar 926 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 1 trilyon 273 milyar 486 milyon lira, faiz ödemeleri ise 189 milyar 441 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 240 milyar 199 milyon lira fazla verdi.

Haziran ayında nakit dengesinde, 50 milyar 759 milyon liralık fazla oluştu.

Kur farklarından kaynaklanan azalış 9 milyar 731 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında ise 35 milyar 856 milyon lira artış görüldü.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine Nakit Dengesinde 50 Milyar Lira Fazla - Son Dakika

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