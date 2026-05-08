Hazine Nisan'da 251 Milyar Lira Açık Verdi

Hazine nakit dengesi, geçen ay 251 milyar 242 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 1 trilyon 273 milyar 81 milyon lira, nakit giderleri 1 trilyon 524 milyar 323 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 1 trilyon 276 milyar 294 milyon lira, faiz ödemeleri ise 248 milyar 29 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 3 milyar 213 milyon lira açık verdi.

Kur farklarından kaynaklanan artış 7 milyar 140 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında da 74 milyar 962 milyon lira azalış görüldü.