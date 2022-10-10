Hazine, tahvil ihalesinde 21,2 milyar lira borçlandı - Son Dakika
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Hazine, tahvil ihalesinde 21,2 milyar lira borçlandı

10.10.2022 14:46
Hazine, tahvil ihalesinde 21,2 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 21 milyar 172,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 21 milyar 172,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, 5 yıl (1799 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,14 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç etti

İhalede basit faiz yüzde 10,45 bileşik faiz yüzde 10,73 oldu.

Nominal teklifin 9 milyar 932 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 7 milyar 678 milyon lira, net satış 7 milyar 672,3 milyon lira olarak kaydedildi.

Kamudan gelen 1,5 milyara liralık teklifin karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 18 milyar 997 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 12 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya 21 milyar 172,3 milyon lira borçlandı.

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Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek Hazine yarın ihale düzenleyecek Hazine yarın ihale düzenleyecek
Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine, tahvil ihalesinde 21,2 milyar lira borçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hazine, tahvil ihalesinde 21,2 milyar lira borçlandı - Son Dakika
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