Hazine üç aylık borçlanma planını açıkladı, ekimde 414,8 milyar lira borçlanacak - Son Dakika
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Hazine üç aylık borçlanma planını açıkladı, ekimde 414,8 milyar lira borçlanacak

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Hazine ve Maliye Bakanlığı ekimde 414,8 milyar lira, kasımda 110,4 milyar lira, aralıkta 105,5 milyar lira iç borçlanma yapacak. Ekimdeki borçlanmanın 180,8 milyar lirasının piyasadan, 220 milyar lirasının doğrudan satışlardan oluşması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekimde 414,8 milyar lira, kasımda 110,4 milyar lira ve aralıkta 105,5 milyar lira iç borçlanma yapacak.

Bakanlığın gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, ekimde 436,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 414,8 milyar liralık, kasımda 122,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 110,4 milyar liralık, aralıkta 117,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 105,5 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Ekimdeki iç borçlanmanın 180,8 milyar lirasının piyasadan, 220 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 14 milyar lirasının kamuya satışlardan, kasımdaki iç borçlanmanın 50,4 milyar lirasının piyasadan, 20 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 40 milyar lirasının kamuya satışlardan, aralıktaki iç borçlanmanın da 90,5 milyar lirasının piyasadan ve 15 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde, 11 tahvil ihalesi düzenlenecek ve 5 doğrudan satış yapılacak.

Ekimde 615,3 milyar lira, kasımda 164,6 milyar lira ve aralıkta 137,9 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 241,2 milyar lirası, dış borç servisinden oluşacak.

(Bitti)

Kaynak: AA
Hazine ve Maliye BakanlığıEkonomiFinansSon Dakika

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