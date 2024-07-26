Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Toplantısında Küresel Ekonomi ve Vergi Politikalarını Değerlendirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Toplantısında Küresel Ekonomi ve Vergi Politikalarını Değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Brezilya'da düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda küresel ekonomi, vergi politikaları ile İstikrar ve Reform Programı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu bildirdi. Şimşek, toplantıda artan oranlı vergilendirmenin gelir ve servet eşitsizliğini azalttığı, mali disiplini güçlendirdiği, vergi adaletini ve kapsayıcı büyümeyi desteklediği konusunda uzlaşı sağlandığını belirtti. Ayrıca, yapay zeka ve benzeri teknolojilere hazırlık konusunun günümüzde büyük önem arz ettiğini vurguladı.

26.07.2024 17:41
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Brezilya'da düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda küresel ekonomi, vergi politikaları ile İstikrar ve Reform Programı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu bildirdi.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda toplantıya ilişkin bilgi verdi.

Brezilya'da düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda küresel ekonomi, vergi politikaları ile İstikrar ve Reform Programı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Toplantılarda, artan oranlı vergilendirmenin gelir ve servet eşitsizliğini azalttığı, mali disiplini güçlendirdiği, vergi adaletini ve kapsayıcı büyümeyi desteklediği konusunda uzlaşı sağlanırken, G20 tarihinde ilk kez vergide işbirliği odaklı bir bildirge yayınlandı. Küresel ekonomide zorlukların devam ettiği, düşük verimliliğin küresel büyümeyi sınırlandırdığı günümüzde yapay zeka ve benzeri teknolojilere hazırlık büyük önem arz ediyor. Programımızla makro istikrarı güçlendirirken yapısal reformlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek büyüme potansiyelimizi artıracağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Toplantısında Küresel Ekonomi ve Vergi Politikalarını Değerlendirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Toplantısında Küresel Ekonomi ve Vergi Politikalarını Değerlendirdi - Son Dakika
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