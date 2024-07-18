Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Merkez Bankası net rezervleri son 4,5 yılın zirvesinde
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın net rezervlerinin swap hariç son 4,5 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu açıkladı. Şimşek, bu durumun Türkiye'nin ekonomik istikrarını gösterdiğini belirtti.
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18.07.2024 19:35:13. #1.13#
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Merkez Bankası net rezervleri son 4,5 yılın zirvesinde - Son Dakika
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