Bakan Nebati: Enflasyon artışı hız kesti - Son Dakika
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Bakan Nebati: Enflasyon artışı hız kesti

03.06.2022 14:10
Bakan Nebati: Enflasyon artışı hız kesti

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bugün açıklanan enflasyon rakamları, enflasyon artışının hız kesmiş olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bugün açıklanan enflasyon rakamları, enflasyon artışının hız kesmiş olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

Bakan Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün açıklanan enflasyon rakamları, enflasyon artışının hız kesmiş olduğunu ortaya koyuyor. Nisan ayında yüzde 7,25 olarak gerçekleşen TÜFE aylık artış oranı mayıs ayında yüzde 2,98 gerçekleşerek enflasyon düşüş eğilimine girmiştir. Küresel salgın ve savaş ortamının tetiklediği gıda ve enerji başta olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki yüksek artışlar ve tedarik zincirlerinde oluşan bazı aksaklıklar, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemiz enflasyon artışlarında da temel bir rol oynuyor. Uyguladığımız politikalar, yönetilen, yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşımızın fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesini ve enflasyondaki gevşemenin artarak devamını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi. Olumlu seyreden iklim koşullarının da etkisiyle tarımsal üretimde gerçekleşmesini bekledikleri artışın enflasyondaki gevşemeyi olumlu yönde destekleyeceğinin öngörüldüğünü aktaran Bakan Nebati, "Ayrıca, atacağımız ek adımlarla bir yandan insanlarımızın günlük hayatlarını etkileyen fiyat artışlarının önüne set çekerken diğer yandan da gelirleri artırarak gelir seviyesindeki düşüşün hızla önüne geçmeye devam edeceğiz. Enflasyonla mücadele önümüzdeki dönemde birinci önceliğimiz olmaya devam edecektir. Vatandaşlarımızın enflasyon baskısı altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.


Bakan Nebati: Enflasyon artışı hız kesti
Bakan Nebati: Enflasyon artışı hız kesti
Bakan Nebati: Enflasyon artışı hız kesti
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Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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