Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Enflasyonla mücadele önceliğimizdir" - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Enflasyonla mücadele önceliğimizdir"

13.05.2022 11:29

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Enflasyonla mücadele önceliğimizdir" "Enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğiz" "Enflasyon sorununu elbirliğiyle hep birlikte çözeceğiz" Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Küresel enflasyon sorunuyla karşı karşıya kalmış olsak da ülkemizde...

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Enflasyonla mücadele önceliğimizdir"

"Enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğiz"

"Enflasyon sorununu elbirliğiyle hep birlikte çözeceğiz"

İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Küresel enflasyon sorunuyla karşı karşıya kalmış olsak da ülkemizde enflasyon ataletini hep birlikte yeneceğiz. Enflasyonla mücadelede önceliğimizdir. Para ve maliye politikalarımızın etkin kullanılmasıyla önümüzdeki dönemde tek haneye indireceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Dünya Çiftçiler günü dolayısıyla düzenlenen 'Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması' programına katıldı.

Bakan Nebati enflasyonla mücadeleye ilişkin de açıklamalarda bulundu. Nebati, yüksek enflasyonu tek haneli seviyelere indireceklerini söyleyerek, "Enflasyon sorununu basiretli ve ferasetli iş insanlarımızla, milletimizle elbirliğiyle çözeceğiz" dedi.

"Enflasyonist ortamı fırsatçılığa çevirenlere müsamaha göstermeyeceğiz"

Bakan Nebati, "Küresel enflasyon sorunuyla karşı karşıya kalmış olsak da ülkemizde enflasyon ataletini hep birlikte yeneceğiz. Enflasyonla mücadelede önceliğimizdir. Para ve maliye politikalarımızın etkin kullanılmasıyla önümüzdeki dönemde tek haneye indireceğiz. Enflasyonla mücadele timlerimiz birçok sektörde denetimleri sürdürüyor. Enflasyonist ortamı fırsatçılığa çevirenlere müsamaha göstermeyeceğiz. Bakanlığımız süreçleri izliyor ve denetliyor. İnsanlarımız ahlaki olgunluk sahibidir. Enflasyon sorununu el birliğiyle çözeceğiz, bundan şüphe duymuyorum. Dün farklı sektörlerden insanlarımızla farklı toplantılar gerçekleştirdik. Tek gündemimiz enflasyondu. İş insanlarımız ellerini taşın altına koyacaktır. Gerekli tüm adımları atıyoruz. Enflasyonu basiretli ve ferasetli iş insanlarımızın da atacağı adımlarla yeneceğiz. İyi niyetli tüm girişimleri bakanlık olarak destekleyeceğiz" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Enflasyonla mücadele önceliğimizdir
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Enflasyonla mücadele önceliğimizdir
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Enflasyonla mücadele önceliğimizdir
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Enflasyonla mücadele önceliğimizdir

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 'Enflasyonla mücadele önceliğimizdir' - Son Dakika


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