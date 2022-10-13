Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, G20 ülkelerinden mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, ABD'nin başkenti Washington DC'de temaslarına devam ediyor. Bakan Nebati, G20 Bakanlar Toplantısı kapsamında, gelecek senenin dönem başkanı olan Hindistan'ın daveti üzerine G20 üyesi ülkelerden mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Kaynak: İHA

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