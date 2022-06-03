Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Katarlı mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Katarlı mevkidaşıyla görüştü

03.06.2022 14:56
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Katarlı mevkidaşıyla görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ile bir araya geldi.

Nebati, Twitter hesabından, Al-Kuwari ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Nebati, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ile ülkelerimiz arasındaki yakın temasın ve tesis edilen istişare mekanizmalarının sürdürülmesi, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin güçlendirilmesi hususlarında kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Akabinde, küresel ekonomide yaşanan sorunlar, jeopolitik gerginliklerin neden olduğu yüksek emtia fiyatları gibi başlıkları değerlendirerek ortak gündemimizde yer alan konuları detaylı bir şekilde ele aldık."

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Kaynak: AA

Nureddin Nebati, Twitter, Katar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Katarlı mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika


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