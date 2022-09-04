Orta Vadeli Program açıklandı: Ekonominin yüzde 5,3 büyümesi, istihdamın 2,7 milyon kişi artması öngörülüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Orta Vadeli Program açıklandı: Ekonominin yüzde 5,3 büyümesi, istihdamın 2,7 milyon kişi artması öngörülüyor

04.09.2022 18:02
Orta Vadeli Program açıklandı: Ekonominin yüzde 5,3 büyümesi, istihdamın 2,7 milyon kişi artması öngörülüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Resmi Gazete'de yayımlanan 2023-2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a ilişkin, "Ekonomimizin ortalama yüzde 5,3 büyümesini, istihdamın toplamda 2,7 milyon kişi artmasını öngörüyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Resmi Gazete'de yayımlanan 2023-2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a ilişkin, "Ekonomimizin ortalama yüzde 5,3 büyümesini, istihdamın toplamda 2,7 milyon kişi artmasını öngörüyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanarak Resmi Gazete'de yayımlanan 2023-2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a ilişkin değerlendirme yaptı. Bakan Nebati, hükümet olarak görev geldikleri ilk günden bu yana kapsayıcı kalkınma hedefleri doğrultusunda hazırlayarak uyguladıklarını söylediği orta ve uzun vadeli planlarla ekonomiyi büyüttüklerini ve güçlendirdiklerini belirterek, "Önümüzdeki 3 yıllık dönemin yol haritasını oluşturacak Orta Vadeli Program, dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler titizlikle analiz edilerek, On Birinci Kalkınma Planı esaslarıyla uyumlu şekilde hazırlanmıştır. Programımızı hazırlarken büyümeyi ve istihdamı artıran, yüksek katma değerli üretimi önceliklendiren ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi esas alan Türkiye Ekonomi Modelimiz merkeze alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati, şöyle devam etti:

"Program süresince uygulayacağımız politikalar da bu kapsamda, yüksek katma değerli üretimi, cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşmeyi, verimliliği ve ihracat artışını sağlamak üzere oluşturulmuştur. Böylelikle ekonomimizin ortalama yüzde 5,3 büyümesini, istihdamın toplamda 2,7 milyon kişi artmasını öngörüyoruz. Ayrıca program dönemi sonunda, ihracatımızın 305 milyar dolara ulaşacağını, işsizlik oranının yüzde 9,6 ile önemli ölçüde gerileyeceğini, cari işlemler açığının GSYH'ye oranının yüzde 0,9 olacağını, enflasyonun tek hanelere ineceğini öngörüyoruz."

2023-2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programda, önceki yıllarda olduğu gibi mali disiplinden taviz vermediklerini savunan Nebati, "Ekonomimizin temel dinamiklerini göz önünde bulundurarak tüm vatandaşlarımızın önceliklerini karşılayacak bir bütçe hazırlamaya gayret ettik. Program dönemi sonunda, Merkezi Yönetim Bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 1,5 olmasını öngörüyoruz. Önümüzdeki 3 yıllık dönemin yol haritasını oluşturacak Orta Vadeli Programımızın ülkemize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, Programın hazırlanmasına katkı sağlayan, özveriyle çalışan tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

(Mustafa Cenik/İHA)

YORUMLAR
500
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşsizliğin ve enflasyonun tek haneye düşmesi beklenirken dolar kurunun 3 yıl boyunca yükseleceği öngörüldü Resmi Gazete'de yayımlandı! İşsizliğin ve enflasyonun tek haneye düşmesi beklenirken dolar kurunun 3 yıl boyunca yükseleceği öngörüldü Kadıköy Belediyesi'nin 'Yeniden Kullanım Pazarı' 3. Kez Kuruldu. Kadıköy Belediyesi'nin 'Yeniden Kullanım Pazarı' 3. Kez Kuruldu.
Kaynak: İHA

Nureddin Nebati, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Orta Vadeli Program açıklandı: Ekonominin yüzde 5,3 büyümesi, istihdamın 2,7 milyon kişi artması öngörülüyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:52 Yunanistan'da 10 kişiyi öldüren virüs Türkiye sınırında! Hiçbir belirtisi yok
17:25 Rusya, Çin ve Hindistan Sibirya'da buluştu! 50 bin askerle dev bir tatbikat yaptılar
17:16 Fenerbahçeli yıldızın sevgilisi, satın aldığı 3 limon için verdiği paraya isyan etti: Buranın ne kadar pahalı olduğuna inanamıyorum
16:46 Ekranlara ara veren Azra Akın bir düğüne gitti! Son fotoğrafına beğeni yağdı
16:41 Galatasaray, Çağlar Söyüncü için harekete geçti! Görüşmeler sürüyor
16:28 Sakarya'da cankurtaranlar 7 kişilik aileyi akıntıdan kurtardı
15:59 İngiliz istihbarat birimi MI5, yıllık 37 bin 757 poundluk maaşla kilolu ve çevik istihbaratçı ilanı verdi
15:11 Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilerin SİHA'lara iftira attığını söyleyen Selçuk Bayraktar'a: Devlete ait orası kişiye değil
15:11 Resmi Gazete'de yayımlandı! İşsizliğin ve enflasyonun tek haneye düşmesi beklenirken dolar kurunun 3 yıl boyunca yükseleceği öngörüldü
14:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin önünde iki kritik konu bulunuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 18:02:27. #1.13#
SON DAKİKA: Orta Vadeli Program açıklandı: Ekonominin yüzde 5,3 büyümesi, istihdamın 2,7 milyon kişi artması öngörülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement