Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 420 bin gayrimenkulde yerinde tespit yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira beyannameleri konusunda denetim planına aldıkları 1,2 milyon gayrimenkulden yaklaşık 420 bininde yerinde tespitte bulunduklarını belirterek, "2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin TL üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerimize herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan tarihine kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 21 bin TL üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerin 5 Nisan'a kadar kira beyannamelerini vermesi gerektiğini açıkladı. Şimşek'in X hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Gelir İdaresi Başkanlığımız, idari kayıtları (tapu, MERNİS vb.) ve teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanarak kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Denetim planına aldığımız 1,2 milyon gayrimenkulden bugüne kadar yaklaşık 420 bininde yerinde tespitte bulunduk. Saha denetimlerimize ve mükelleflerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz. 2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin TL üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerimize herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan tarihine kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz. Adil rekabet ve mali disiplin için kayıt dışılıkla mücadeleyi güçlendiriyoruz."
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