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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ekonomi programını kararlılıkla uygulamaya devam edecek - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ekonomi programını kararlılıkla uygulamaya devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ekonomi programını kararlılıkla uygulamaya devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yeni görevine başlaması dolayısıyla tebriklerini ileterek, önümüzdeki dönemde ekonomi programını kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Şimşek, güçlü ekonomi ekibiyle çalışarak makro finansal istikrarı sağlamaya ve yapısal reformlarla program kazanımlarını kalıcı hale getirmeye devam edeceklerini ifade etti.

04.02.2024 15:37
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlararası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ı yeni görevi sebebiyle tebrik etti. Bakan Şimşek, "Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan bugün yeni görevine başlamıştır. Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlararası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Güçlü ekonomi ekibimiz ile makro finansal istikrarın pekişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Mali disiplin ile dezenflasyon sürecine destek olmaya devam ederken, hayata geçireceğimiz yapısal reformlarla program kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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