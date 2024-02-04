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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Ekonomi programı kararlı bir şekilde uygulanacak - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Ekonomi programı kararlı bir şekilde uygulanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Ekonomi programı kararlı bir şekilde uygulanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: "Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlararası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz.

04.02.2024 15:26
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: "Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlararası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Ekonomi programı kararlı bir şekilde uygulanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Ekonomi programı kararlı bir şekilde uygulanacak - Son Dakika
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