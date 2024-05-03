Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon düşmeye başlayacak - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon düşmeye başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nisan ayında enflasyonun beklentiler doğrultusunda yüzde 3,18 olarak gerçekleşmesine dair "Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak" dedi.

03.05.2024 11:08
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nisan ayında enflasyonun beklentiler doğrultusunda yüzde 3,18 olarak gerçekleşmesine dair "Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nisan ayında enflasyon beklentiler doğrultusunda yüzde 3,18 gerçekleşti. Programımız sayesinde ekonomideki dengelenme ve azalan cari açık, yeniden tesis edilen bütçe disiplini, uluslararası kaynak girişindeki güçlü artış ve yurtiçi portföy tercihlerinin Türk Lirası'na yönelmesi, enflasyonla mücadeleyi destekliyor. Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak. Böylece enflasyonla mücadelede geçiş dönemi sonlanacak ve dezenflasyon sürecine gireceğiz. Dezenflasyonla birlikte beklentilerde iyileşme daha da belirginleşecek ve bu da enflasyondaki düşüşü destekleyecek" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mehmet Şimşek, Maliye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon düşmeye başlayacak - Son Dakika

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