Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyonu düşürmek için tasarruf ön planda olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Şimşek, mahalli seçim sonuçlarının millete ve ülkeye hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Eylül 2023'te açıklanan Orta Vadeli Programı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini belirten Şimşek, "Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız. OVP'de açıklanan takvime uygun olarak hayata geçireceğimiz yapısal reformlar ile ekonomide dönüşümü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabet gücü artışı sağlayacağız. Böylece sürdürülebilir büyüme amacımıza ulaşarak sağlayacağımız kalıcı refah artışı toplumun tüm kesimlerince paylaşılacaktır. Başarıya giden yol azim, kararlılık ve sabır ister. Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde bulunan 2. Airbus Tianjin A320 Ailesi Nihai Montaj Hattı Projesi'nin en büyük binasının temel inşaatı Pazar günü tamamlandı. A320 ve A321neo tipi uçakların üretimi için tasarlanan projenin 2026 yılı sonuna kadar hizmete girmesi bekleniyor.
Sivas'ta TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü'nde işe alınan 32 daimi işçi, işbaşı yaptı. 20 Kaynakçı ve 12 CNN Tezgah Operatörü olmak üzere toplam 32 kamu işçisi, şehre istihdam sağlamak amacıyla TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü'nde çalışmaya başladı. TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürü Atanur Karadağ, işçilere hoş geldin diyerek, şirketin büyümeye, gelişmeye ve üretmeye devam ettiğini belirtti.
Çin'de ticari araç üretimi ve satışları 2024 yılının ilk iki ayında güçlü büyüme kaydetti. Ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 560.000 adede yükseldi. Ticari araç satışları ise yüzde 14,1 artarak 575.000 adede ulaştı. Kamyon satışları yüzde 12,2, yolcu otobüsü satışları ise yüzde 29,1 oranında artış gösterdi. Kamyon üretimi yüzde 7,9, yolcu otobüsü üretimi ise yüzde 17,9 oranında arttı.
Bangladeş'teki pazarlar ve alışveriş merkezleri, Ramazan Bayramı yaklaşırken alışveriş yapan insanlarla dolup taşıyor. Mağazalar rengarenk ışıklarla süslenerek alışveriş yapanların geç saatlere kadar pazarlarda vakit geçirmesi sağlanıyor. Birçok pazarda bilezik, kına, kozmetik ve diğer dekoratif aksesuarların satıldığı çok sayıda geçici tezgah da açılıyor. Hazır giyim mağazaları da bayram için yeni kıyafet satın almak isteyen müşterilerin ilgisini çekiyor. Ramazan Bayramı, Bangladeş'te yeni ayın görülmesine bağlı olarak 11 Nisan veya civarında kutlanacak.
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