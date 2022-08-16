Hazine yaklaşık 10,3 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti - Son Dakika
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Hazine yaklaşık 10,3 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

16.08.2022 15:16
Hazine yaklaşık 10,3 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 milyar 290 milyon 430 bin lira tutarında sabit kira getirili kira sertifikası ihraç etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 milyar 290 milyon 430 bin lira tutarında sabit kira getirili kira sertifikası ihraç etti.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, ihracı gerçekleştirilen yaklaşık 10,3 milyar lira tutarındaki kira sertifikasının itfa tarihi 4 Ağustos 2032 olarak belirlendi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.

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Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine yaklaşık 10,3 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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