Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 Yıl Vadeli Sabit Getirili Kira Sertifikası İhraç Etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 milyar 357 milyon 200 bin lira tutarında 2 yıl vadeli sabit getirili kira sertifikası ihracı yaptı.
Bakanlığın internet sitesindeki açıklamaya göre, 4 milyar 357 milyon 200 bin lira tutarında, 8 Mayıs 2024 valörlü, 6 Mayıs 2026 itfa tarihli sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.
Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.
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