Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 Yıl Vadeli Sabit Getirili Kira Sertifikası İhraç Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 Yıl Vadeli Sabit Getirili Kira Sertifikası İhraç Etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 Yıl Vadeli Sabit Getirili Kira Sertifikası İhraç Etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 milyar 357 milyon 200 bin lira tutarında 2 yıl vadeli sabit getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. İhracın detaylarına göre, kira sertifikası 8 Mayıs 2024 valörlü olup, 6 Mayıs 2026 tarihinde itfa edilecektir. Satış tutarları ise hak kazanan bankalara Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilmektedir.

07.05.2024 17:21
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 milyar 357 milyon 200 bin lira tutarında 2 yıl vadeli sabit getirili kira sertifikası ihracı yaptı.

Bakanlığın internet sitesindeki açıklamaya göre, 4 milyar 357 milyon 200 bin lira tutarında, 8 Mayıs 2024 valörlü, 6 Mayıs 2026 itfa tarihli sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.

Kaynak: AA

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