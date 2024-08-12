Hazine ve Maliye Bakanlığı 31 Milyar Lira Borçlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı 31 Milyar Lira Borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği devlet tahvili ihalesiyle 31 milyar 932,9 milyon lira borçlanmaya gitti. İhalede, 2 yıl vadeli, 6 ayda bir yüzde 18 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili ihracı gerçekleştirildi.

12.08.2024 14:56
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği devlet tahvili ihalesiyle 31 milyar 932,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

İhalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz yüzde 37,69, bileşik faiz yüzde 41,24 oldu.

Nominal teklifin 53 milyar 978 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 13 milyar 710 milyon lira, net satış 13 milyar 402,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 3 milyar 530 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 26 milyar 41 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 15 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, 31 milyar 932,9 milyon lira borçlandı.

Kaynak: AA

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