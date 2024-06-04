Hazine ve Maliye Bakanlığı 47 Milyar 704,9 Milyon Lira Borçlandı

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği 2 tahvil ihalesiyle 47 milyar 704,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

İlk ihalede, 7 yıl (2506 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı.

İhalede dönemsel faiz yüzde 23,39 oldu.

Nominal teklifin 10 milyar 995 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 5 milyar 460 milyon lira, net satış 5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 5 milyar 801 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 9 yıl (3409 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 13,1 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

İhalede basit faiz yüzde 25,84, bileşik faiz yüzde 27,5 oldu.

Nominal teklifin 32 milyar 859 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 21 milyar 221 milyon lira, net satış 22 milyar 204,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 28 milyar 795 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 17 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece 2 ihalede toplam 47 milyar 704,9 milyon lira borçlandı.