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Hazine ve Maliye Bakanlığı 8.5 Milyar TL Borçlandı - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanlığı 8.5 Milyar TL Borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 8 milyar 566,5 milyon lira borçlanmaya gitti. İhalede nominal satış 4 milyar 220 milyon lira, net satış ise 4 milyar 566,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 8.5 Milyar TL Borçlandı
12.12.2023 - 15:14,
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 8 milyar 566,5 milyon lira borçlanmaya gitti.

5 yıl (1771gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihraç edildiği ihalede, reel basit faiz eksi yüzde 0,01, reel bileşik faiz eksi yüzde 0,01 oldu.

Nominal teklifin 9 milyar 117 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 4 milyar 220 milyon lira, net satış 4 milyar 566,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 12 milyar liralık teklifin 3 milyar liralık kısmının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 101 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, 8 milyar 566,5 milyon lira borçlandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanlığı 8.5 Milyar TL Borçlandı - Son Dakika
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