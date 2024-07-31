Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos-ekim döneminde 389,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 572,7 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.
Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 389,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 572,7 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.
(Sürecek)
Son Dakika › Ekonomi › Hazine ve Maliye Bakanlığı Ağustos-Ekim Dönemi İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı - Son Dakika
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