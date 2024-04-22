Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in ABD temasları çerçevesinde bir panelde kullandığı "locals" kelimesine ilişkin açıklamada bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in ABD temasları sırasında bir panelde kullandığı "locals" kelimesinin siyasi malzeme yapılmasını eleştirdi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in ABD temasları çerçevesinde bir panelde kullandığı ekonomi/finans terminolojisinde yer alan 'locals' kelimesinin siyasi malzeme yapılmaya devam edilmesini hayretle izliyor ve bu açıklamayı zaruri görüyoruz.
Konuşmanın ilgili bölümünde Sayın Bakanımız dezenflasyonu desteklemek için programın güçlendirileceği, yapısal reformlara hız verileceği, uluslararası yatırımcıların Türk varlıklarına güçlü ilgisinin bulunduğu ve yerel yatırımcıların enflasyonun düşeceğine ikna edilmesi gerektiğini ifade etmiştir.
Konunun uzmanları da terminolojide rutin olarak kullanılan bu kelimenin "yerel yatırımcıları" ifade ettiğini defalarca belirtmiştir. Dolayısıyla, ekonomi ve finans çevreleri tarafından sıklıkla kullanılan ve kabul görmüş bu ifade üzerinden Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e atfedilen tuhaf ve akıl dışı söylemler kabul edilemez.
Kasıtlı ve bilinçli bu ithamları da şiddetle kınıyoruz." - ANKARA
Son Dakika › Ekonomi › Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Şimşek'in 'locals' açıklamasını savundu - Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 'Okulda Çiftlik' Projesi çerçevesinde Adana'da öğrencilerle birlikte okul bahçesine meyve fidanı dikimi gerçekleştirildi. Proje, çocukların bitkisel ve hayvansal üretimi öğrenmelerini ve tarımla buluşmalarını amaçlamaktadır. Sarıçam Kaymakamı Murtaza Dayanç ve İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, öğrencilerle birlikte fidan dikimi etkinliğine katıldılar.
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