Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül-kasım döneminde 390,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 549,4 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.
Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 390,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 549,4 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.
(Sürecek)
Son Dakika › Ekonomi › Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borç servisine karşılık iç borçlanma yapacak - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?