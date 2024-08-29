Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borç servisine karşılık iç borçlanma yapacak

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül-kasım döneminde 390,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 549,4 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 390,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 549,4 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

(Sürecek)