Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borç servisine karşılık iç borçlanma yapacak - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borç servisine karşılık iç borçlanma yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül-kasım döneminde 390,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 549,4 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek. Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 390,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 549,4 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek. (Sürecek)

29.08.2024 19:16
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül-kasım döneminde 390,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 549,4 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 390,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 549,4 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borç servisine karşılık iç borçlanma yapacak - Son Dakika

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