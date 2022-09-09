Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 12 Eylül Pazartesi günü yapılacak ihalede, 10 yıl (3514 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 12 Eylül Darbesi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek - Son Dakika

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