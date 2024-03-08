Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 4 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 11 Mart Pazartesi günü düzenlenecek ilk ihalede, 13 ay (392 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede, 4 yıl (1407 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
12 Mart Salı günü düzenlenecek ilk ihalede 6 yıl (2275 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilin yeniden ihracı yapılacak.
Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede, 10 yıl (3493) gün vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak.
Son Dakika › Ekonomi › Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 4 devlet tahvili ihalesi düzenleyecek - Son Dakika
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Giresun Liman Farklı Seviyeli Kavşağı'nın temelini attıklarını ve hızlı tren ağını Karadeniz'e ulaştıracak projelere başladıklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, projenin şehir içi trafiği rahatlatacağını ve yıllık 330 milyon lira tasarruf sağlayacağını belirtti.
Burhaniye ilçesinde gübre ve mazot desteği ödemelerinin hesaplara yatması, zeytin budama ve gübreleme zamanı olduğunu anlatan gübre bayii Kazım Karabıyık'a göre gübre satışlarını artırdı. Ayrıca, bu sene zeytinyağı da iyi para yaptığı için vatandaşlar zeytine daha iyi bakar hale geldi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çöken Sarma Çayı köprüsü, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden inşa edilmeye başlandı. Köprü çalışmalarını Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu yerinde inceledi.
Aksaray Belediyesi tarafından açılan pazarda gözleme ve çeşitli yemekler yapan Reyhan Buluttekin, elde ettiği gelirle ev sahibi oldu. Kadınların geçim kaynağı olan pazarda Buluttekin, 7 yıldır gözleme ve ev yemekleri yaparak ev ekonomisine katkı sağlıyor.
Manisalı kadın girişimci Süreyya Çalışır, kariyerini bırakarak babasının kapanmak üzere olan besi çiftliğinin başına geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle çiftliği onaran Çalışır, modern bir tesise dönüştürdüğü çiftlikte süt üretimi yapmaya başladı. Hedefi, hayvan sayısını ve üretimi artırarak alanında markalaşmak.
Kayseri Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen 'Türkiye Endonezya Kayseri İş Formu'nda, Endonezya yatırım fırsatları ve Kayseri ile karşılıklı iş fırsatları ele alındı. Toplantıya Kayseri Valisi, AK Parti Kayseri Milletvekili ve sanayiciler katıldı. Kayseri'nin sanayi potansiyeli ve dış ticaret verileri paylaşılırken, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi de daha güçlü bir ekonomik işbirliği için destek sözü verdi.
Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Zafer Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Toprak Koruma Kurulu toplantısında, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında tarımsal ve tarım dışı amaçlı müracaatlar değerlendirildi. Toplantıya Vali Yardımcısı Harun Reşit Han başkanlık etti.
Afyonkarahisar İscehisar Kaymakamı Özlem Kılıçtürk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Buğra Eberliköse ile birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapan üreticileri ziyaret etti. Kaymakam Kılıçtürk, üreticilerle sohbet ederek üretim ve yetiştiricilikle ilgili bilgiler aldı. Ayrıca, üreticilerin sorunlarını dinleyen Kaymakam Kılıçtürk, yapılması gerekenler konusunda talimatlar verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?