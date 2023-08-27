Hazine ve Maliye Bakanlığı IMF'den destek istemediğini açıkladı - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanlığı IMF'den destek istemediğini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı IMF\'den destek istemediğini açıkladı
Son Güncelleme: 27.08.2023 10:12

Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF'den destek istendiği ve bu nedenle bir heyetin Türkiye'ye geleceği iddialarının doğru olmadığını bildirdi. Bakanlık yetkilileri, heyetin Türkiye'ye teknik ve rutin bir ziyarette bulunabileceğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF'den destek istendiği ve bu nedenle bir heyetin Türkiye'ye geleceği iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

AA muhabirine bilgi veren Bakanlık yetkilileri, basına yansıyan "IMF heyetinin Türkiye'nin talebiyle ülkeye geleceği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Türkiye'nin IMF'den destek istediği, heyetin bu nedenle ülkeye geleceği iddiasının doğru olmadığına işaret eden yetkililer, Bakanlığın heyete yönelik resmi bir daveti bulunmadığını ancak heyetin, IMF'nin Türkiye ile ilgili teknik ekibinde kısa süre önce değişiklikler olduğunu ve ekibe yeni üyeler katıldığını,

diğer ülkelerde de mutat olduğu üzere, yeni ekibin, ülkeyi tanımak, kendi paydaşlarıyla tanışmak ve Türkiye'nin son dönemdeki ekonomi politikalarını daha yakından öğrenmek isteyebilecekleri için teknik ve rutin bir ziyarette bulunabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı IMF'den destek istemediğini açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanlığı IMF'den destek istemediğini açıkladı - Son Dakika
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