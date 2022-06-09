Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilk açıklama: GES talep toplama işlemleri 15 Haziran tarihinden itibaren yapılacak
09.06.2022 23:02
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yeni adımlar atılacağını duyurması sonrası Bakanlık'tan beklenen açıklama geldi. Bakanlık, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi ihraç edileceğini, talep toplama işleminin 15 Haziran'dan itibaren yapılacağını belirtti.
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9.06.2022 23:06:19. #1.11#
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilk açıklama: GES talep toplama işlemleri 15 Haziran tarihinden itibaren yapılacak - Son Dakika