Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilk açıklama: GES talep toplama işlemleri 15 Haziran tarihinden itibaren yapılacak - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilk açıklama: GES talep toplama işlemleri 15 Haziran tarihinden itibaren yapılacak

09.06.2022 23:02

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yeni adımlar atılacağını duyurması sonrası Bakanlık'tan beklenen açıklama geldi. Bakanlık, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi ihraç edileceğini, talep toplama işleminin 15 Haziran'dan itibaren yapılacağını belirtti.

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'GES talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir' 'GES talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir'

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilk açıklama: GES talep toplama işlemleri 15 Haziran tarihinden itibaren yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilk açıklama: GES talep toplama işlemleri 15 Haziran tarihinden itibaren yapılacak - Son Dakika
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