2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayımlandı! Aralık sonu enflasyon beklentisi yüzde 65, 2023 yıl sonu beklentisi yüzde 24 çıktı - Son Dakika
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2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayımlandı! Aralık sonu enflasyon beklentisi yüzde 65, 2023 yıl sonu beklentisi yüzde 24 çıktı

25.10.2022 18:11

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65 olurken, 2023 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 24 olarak dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve gelecek yılı kapsayan programda, temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi. Buna göre, büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini yüzde 5 olurken, ekonominin Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'te de yüzde 5 büyüyeceği öngörüldü.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 65 olacağı tahmin edilirken, gelecek yıl sonu hedefi yüzde 24 oldu. Cari işlemler dengesinin gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2023'te eksi yüzde 2,5 olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

İŞSİZLİK BEKLENTİSİ

Programa göre, işsizlik oranının bu yıl sonunda yüzde 10,8 olması beklenirken, gelecek yıl sonu hedefi yüzde 10,4 olarak kayıtlara geçti.

İHRACAT VE İTHALAT BEKLENTİSİ

İhracatın, 2022 sonunda 255 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği, gelecek yıl ise 265 milyar dolara yükseleceği öngörüldü. İthalatın ise bu yıl sonunda 360 milyar dolar olacağı, 2023'te 345 milyar dolara gerileyeceği, böylece dış ticaret açığının gelecek yıl için 80 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

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Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayımlandı! Aralık sonu enflasyon beklentisi yüzde 65, 2023 yıl sonu beklentisi yüzde 24 çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayımlandı! Aralık sonu enflasyon beklentisi yüzde 65, 2023 yıl sonu beklentisi yüzde 24 çıktı - Son Dakika
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