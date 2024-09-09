Hazine İhaleleri Yarın Gerçekleşecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 10 Eylül Salı günü düzenlenecek ilk ihalede 7 yıl (2408 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
İkinci ihalede 9 yıl (3311 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
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