Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın İki Tahvil ve İki Kira Sertifikası Satacak - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın İki Tahvil ve İki Kira Sertifikası Satacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın İki Tahvil ve İki Kira Sertifikası Satacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın gerçekleştireceği ihalelerde 2 yıl vadeli altın tahvili, altına dayalı kira sertifikası, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ve kira sertifikası satacak.

19.02.2024 12:43  Güncelleme: 12:45
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 tahvil ile 2 kira sertifikası satış ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarınki ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışı yapılacak.

Aynı gün, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.

Üçüncü ihalede 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

Dördüncü ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı olacak.

Kaynak: AA

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