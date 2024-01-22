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Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın Tahvil İhalesi ve Kira Sertifikası Satışı Gerçekleştirecek - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın Tahvil İhalesi ve Kira Sertifikası Satışı Gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın yapacağı ihalelerde 4 yıl vadeli devlet tahvili, 6 yıl vadeli değişken faizli devlet tahvili ve 5 yıl vadeli kira sertifikası satacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın Tahvil İhalesi ve Kira Sertifikası Satışı Gerçekleştirecek
22.01.2024 - 16:09,
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

İkinci ihalede de 6 yıl (2324 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Ayrıca, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın Tahvil İhalesi ve Kira Sertifikası Satışı Gerçekleştirecek - Son Dakika
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