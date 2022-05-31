Bakan Nebati: Dengeli Büyüme Kompozisyonu 2022'de de Devam Ediyor - Son Dakika
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Bakan Nebati: Dengeli Büyüme Kompozisyonu 2022'de de Devam Ediyor

31.05.2022 11:36
Bakan Nebati: Dengeli Büyüme Kompozisyonu 2022'de de Devam Ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2021 yılı başından itibaren gerçekleşen dengeli büyüme kompozisyonu, 2022 yılının ilk çeyreğinde de devam etmiştir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2021 yılı başından itibaren gerçekleşen dengeli büyüme kompozisyonu, 2022 yılının ilk çeyreğinde de devam etmiştir" dedi.

Mazine ve Maliye Bakanı Nebati, TÜİK'in açıkladığı bu yılın ilk çeyreğine ilişkin 7,3'lük büyüme rakamlarını değerlendirdi. Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üretimi destekleyen politikaları nedeniyle Türkiye'nin diğer ülkelerden pozitif ayrışmaya devam edeceğini savunarak şu değerlendirmeleri yaptı:

"Küresel ölçekte vuku bulan olaylar neticesinde girdi maliyetlerindeki artışlar üretimimiz üzerinde risk oluşturmasına rağmen üretimi destekleyen politikalarımız sayesinde diğer ülkelerden pozitif ayrışmaya devam edeceğimizi öngörüyoruz. İlk çeyrekte, iç talebin büyümeye katkısı 3,9 yüzde puan olurken, net dış talep büyümeye 3,5 yüzde puan katkı sağlamıştır. Üretim kapasitemizin güçlenmesi açısından önem arz eden makine ve teçhizat yatırımları yüzde 10,5 artışla on çeyreklik artış eğilimini sürdürmüştür. Ekonomimiz 2022 yılı ilk çeyreğinde yıllık bazda reel olarak yüzde 7,3 oranında büyümüştür. 2021 yılı başından itibaren gerçekleşen dengeli büyüme kompozisyonu, 2022 yılının ilk çeyreğinde de devam etmiştir."

Hazine ve Maliye Bakanlığı da 2022 Yılı birinci çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyümesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"GSYH BÜYÜMESİ BİR ÖNCEKİ ÇEYREĞE GÖRE YÜZDE 1,2 OLMUŞTUR: TÜİK tarafından bugün açıklanan GSYH verilerine göre ekonomimiz 2022 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda reel olarak yüzde 7,3 oranında büyürken, mevsimsel düzeltilmiş GSYH büyümesi bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 olmuştur.

DENGELİ BÜYÜME KOMPOZİSYONU DEVAM EDİYOR: 2021 yılı başından itibaren gerçekleşen dengeli büyüme kompozisyonu, 2022 yılının ilk çeyreğinde de devam etmiştir. İç talebin büyümeye katkısı 3,9 yüzde puan olurken, net dış talep büyümeye 3,5 yüzde puan katkı sağlamıştır. 2022 yılının ilk çeyreğinde makine ve teçhizat yatırımları yıllık bazda yüzde 10,5 oranında artmış ve on çeyreklik artış eğilimini sürdürmüştür. Makine ve teçhizat yatırımlarındaki artışın devam etmesi önümüzdeki dönem üretim kapasitemizin güçlenmesi açısından önem arz etmektedir. İç ve dış talebin dengeli katkı verdiği büyüme kompozisyonunun 2022 yılının kalan döneminde de devam etmesi, sürdürülebilir büyüme ve makroekonomik dengeler açısından oldukça önemlidir.

TURİZMDEKİ OLUMLU GÖRÜNÜMÜN YILIN KALAN DÖNEMİNDE DE DEVAM EDECEĞİ ÖNGÖRÜLMEKTEDİR: 2022 yılında küresel ticarette Ukrayna'daki savaş kaynaklı bir ivme kaybı öngörülse de ihracatçılarımızın ürün ve pazar çeşitlendirmedeki başarısı ihracatımızın bu yıl da kuvvetli seyredeceğine işaret etmektedir. Turizmde ilk çeyrekteki olumlu görünümün yılın kalan döneminde de devam edeceği, bu durumun büyümeyi destekleyeceği öngörülmektedir. Öte yandan enerji başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki artışlar, Ukrayna'daki savaş nedeniyle küresel tedarik zincirinde yaşanan ilave aksamaların ticaret ortaklarımızın büyümesi üzerine etkisi ve gelişmiş ülke para politikaları 2022 yılı için başlıca risk kaynaklarıdır. Yüksek katma değerli, sürdürülebilir, dengeli, kapsayıcı ve vatandaşlarımıza refah artışı sağlayan büyüme performansını kalıcı hale getirmek en önemli hedeflerimizdendir. Bu kapsamda ülkemizin üretim potansiyelini artırmak için ekonomimizin tüm paydaşlarıyla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

(Fotoğraf: Arşiv)

Bakan Nebati: Dengeli Büyüme Kompozisyonu 2022'de de Devam Ediyor
Bakan Nebati: Dengeli Büyüme Kompozisyonu 2022'de de Devam Ediyor
Bakan Nebati: Dengeli Büyüme Kompozisyonu 2022'de de Devam Ediyor

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Kaynak: ANKA

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