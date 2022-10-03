Hazine ve Maliye Bakanlığından gıda sektörüne risk incelemesi

Hazine ve Maliye Bakanlığınca veri analitiği çalışmaları kapsamında gıda sektöründe faaliyet gösteren mükelleflere yönelik yapılan incelemede, 372 bin 592 mükelleften 106 bin 821'i belirlenen kriterlerin ihlali nedeniyle riskli bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Risk Analizi Genel Müdürlüğünün veri analitiği çalışmaları kapsamında, gıda sektöründe faaliyet gösteren mükellefler, 2021 yılı için imalat, toptan ve perakende alt faaliyet gruplarında geliştirilen sektör analitiğine göre incelendi.

Geliştirilen yeni risk senaryoları ile birlikte imalat sektöründe 56 bin 888, toptan sektöründe 94 bin 498 ve perakende sektöründe 221 bin 206 olmak üzere toplam 372 bin 592 mükellef alternatif analize tabi tutuldu.

Yapılan detaylı ve kapsamlı çalışmalar neticesinde incelenen 372 bin 592 mükelleften belirlenen kriterlerin ihlali nedeniyle 106 bin 821'i riskli kabul edildi.

Gerekli yaptırımlar uygulanacak

Söz konusu analiz, vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen mükellef gruplarının tespitine yönelik gerçekleştirildi. Üretici ve tüketici dengesini korumayı amaçlayan analiz çalışmalarıyla sektör paydaşlarının sürdürülebilir ve geliştirilebilir yapıda devamlılığı esas alınarak, tespit edilen mükelleflere gerekli yaptırımlar uygulanacak.