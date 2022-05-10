Hazine yaklaşık 2,3 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti - Son Dakika
Üye Girişi

Hazine yaklaşık 2,3 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

10.05.2022 15:39
Hazine yaklaşık 2,3 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 milyar 271 milyon 520 bin lira tutarında sabit kira getirili kira sertifikası ihraç etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 milyar 271 milyon 520 bin lira tutarında sabit kira getirili kira sertifikası ihraç etti.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2 milyar 271 milyon 520 bin lira tutarında 11 Mayıs valörlü, 8 Mayıs 2024 itfa tarihli sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.

YORUMLAR
500
Hazine, iki tahvil ihalesinde yaklaşık 11,2 milyar lira borçlandı Hazine, iki tahvil ihalesinde yaklaşık 11,2 milyar lira borçlandı Wmo: Küresel Sıcaklığın 5 Yıl İçinde 1,5 Derecelik Eşiğe Ulaşması Olasılığı Yüzde 50 Wmo: Küresel Sıcaklığın 5 Yıl İçinde 1,5 Derecelik Eşiğe Ulaşması Olasılığı Yüzde 50

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hazine yaklaşık 2,3 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti - Son Dakika


Son Dakika
15:31 19 yaşındaki motokuryeye çarparak öldüren otomobil sürücüsü, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
15:30 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert sözler: 3 milyar euroya insan ülkesini satar mı, iradesini satar mı?
15:29 Genç yıldız Arda Güler'i yıkan sakatlık: U17 Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı
15:28 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu: Markette stokçuluk yapanlar 1 yıldan 3 yıla yıla kadar tutuklanacak
15:24 Putin'in askeri geçit törenlerinde kullandığı bot Bayraktar TB2 SİHA tarafından imha edildi
15:22 Miras tartışmasında kan döküldü! Satırlı, silahlı kavgada 1 kişi öldü
15:17 Yeni kredi paketleriyle ev almak isteyenler ne kadar taksit ödeyecek: İşte o oranlar
15:15 Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na canlı yayın çağrısı: Belgelerle sığınmacıları konuşalım
15:14 Destan dizisinde bu akşam neler olacak? Akkız, Balamir ve Çolpan'ı kurtarabilecek mi?
15:10 "Riyakar" kelimesi yüzünden Fenerbahçe'ye dava açan Galatasaray'a mahkemeden yanıt: Kovuşturmaya yer yok!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 15:46:08. #1.11#
SON DAKİKA: Hazine yaklaşık 2,3 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement