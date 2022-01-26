Hazine yarın altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın kurumsal yatırımcılara, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kurumsal yatırımcılara yönelik olarak gerçekleştirilecek ilk ihalede 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikası ihraç edilecek.

İkinci ihalede ise 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışı yapılacak.