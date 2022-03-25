Hazır giyim endüstrisi 40 milyar dolarlık ihracat hedefini dijital dönüşümle gerçekleştirecek - Son Dakika
Üye Girişi

Hazır giyim endüstrisi 40 milyar dolarlık ihracat hedefini dijital dönüşümle gerçekleştirecek

25.03.2022 13:57
Hazır giyim endüstrisi 40 milyar dolarlık ihracat hedefini dijital dönüşümle gerçekleştirecek

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (İHKİB) dijital dönüşüme liderlik etmek için 2018'de başlattığı, "Tasarımdan Üretime: Türkiye'de Hazır Giyim Sektörünün Dijital Dönüşüm Projesi"nde, Dijital Dönüşüm Merkezi (DDM) hizmete hazır hale getirildi.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (İHKİB) dijital dönüşüme liderlik etmek için 2018'de başlattığı, "Tasarımdan Üretime: Türkiye'de Hazır Giyim Sektörünün Dijital Dönüşüm Projesi"nde, Dijital Dönüşüm Merkezi (DDM) hizmete hazır hale getirildi.

DDM'nin hizmete açılışı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu.

DDM, Türkiye ve Avrupa Birliği mali iş birliği çerçevesinde finanse ediliyor ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Rekabetçi Sektörler Programı altında uygulanan 10,4 milyon avro hibe desteği ile yürütülen projenin "merkez üssü" konumunda bulunuyor. Proje ile bir yandan AB Dijital Tek Pazar Stratejisi Türk moda endüstrisine uyarlanırken, diğer taraftan sektörü 40 milyar dolarlık ihracat hedefine taşıyacak alt yapı oluşturulacak.

Proje faaliyetlerinin tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, şunları kaydetti:

"Dijital Dönüşüm Merkezi'ni ziyaret ettik son derece geleceğe yönelik özellikle pandemi sonrasında başlayan ve pandeminin iki tane önemi çıktıları olan dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik uygulamalarını bizzat yerinde gördük. Türkiye için işin en anlamlı tarafı bu dönüşümlerle birlikte 40 milyar dolarlık ihracat hedefi."

Gülle, söz konusu önemli dönüşümlerin hedeflere yakınlaştırdığına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bu dönüşümlerin hedeflere yakınlaştırdığını, daha verimli ve daha etkin çalışmalara sebep olduğu hepimizin malumu. Dijital dönüşüm belki 10 yıllık, 15 yıllık bir süreç ancak bu pandemi sonrasında bir yılın içerisine sığdı. Hepimiz dijitalize olduk. Kurumlarımızda, şirketlerimizde, devletlerde ve sistemde bunu görüyoruz. Bunu değişimi görüp de bu değişime ayak uydurmayanların bu sürecin dışında kalacağı malum. O nedenle süratli bir şekilde buna entegre olmamız ve günümüzün sürekli ihtiyacı olan dijitalleşmeyi mutlaka uygulamamız gerekiyor."

Türkiye'nin ihracattaki başarısına dikkati çeken Gülle, ihracattaki hedefleri bu tür projelere olan desteklerle daha da yukarıya götüreceklerini söyledi.

-"Küresel ihracattaki payımızı yüzde 5'in üzerine çıkarmayı hedefliyoruz"

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe ise hazır giyim ve konfeksiyonun Türkiye ekonomisi için büyük ve önemli bir sektör olduğuna vurgulayarak, "Küresel hazır giyim endüstrisi 2021'de 1,5 trilyon dolarlık bir hacme ulaştı. 2026'da 2,2 trilyon dolarlık bir büyüklük öngörülüyor. Dünya hazır giyim ihracatı ise 545 milyar dolar. Türkiye olarak küresel ihracatta bizim payımız yüzde 3,2. Biz bu payı en az yüzde 5'in üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Stratejilerimizi bu hedefe göre oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Gültepe, küresel moda endüstrisinin yeni bir değişim ve dönüşümün eşiğinde olduğunu belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Pandemiyle birlikte süreç çok daha da hızlandı. Önümüzdeki 10 yılda iki temel dinamik belirleyici olacak. Biri dijitalleşme, diğeri sürdürülebilirlik. Sektörü bu iki alanda hızla geliştirip dönüştürmek durumundayız. Biz dijitalleşme ve sürdürülebilir üretim üzerinde yıllardır çalışıyoruz. Ekoteks ve İMA gibi iştiraklerimizle 'Global oyuncu' kimliğimiz güçlendiriyoruz. Global olmanın avantajlarını kullanıyoruz. Güçlü ağlara dahil oluyoruz. Öncülüğünü yaptığımız değişim ve dönüşümün temellerini uluslararası ağlar ile atıyoruz. Tasarımdan Üretime: Türkiye'de Hazır Giyim Sektöründe Dijital Dönüşüm Projemizi, AB'nin Katılım Öncesi Mali Yardım Araçları Fonu (IPA) II kapsamında geliştirdik. Koordinasyonunu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız yürütüyor. Rekabetçi Sektörler Programı kapsamındaki proje ile 10,4 milyon avroluk bütçeyi sektörümüze kazandırdık. Ayrıca Ticaret Bakanlığımızın onayıyla projemize 1,9 milyon avro işletme sermayesi sağladık. Proje kapsamında İHKİB Dijital Dönüşüm Merkezi'ni kurduk."

DDM'nin, projenin ana üssünü oluşturduğunu kaydeden Gültepe, "Projemizin uygulama süresi 36 ay. Bu süreçte KOBİ'lerimizin dijital dönüşüm alanında kurumsal kapasitelerini güçlendireceğiz. Çevre dostu çözümlerle firmalarımızın farklı alanlarda rekabet güçlerini artıracağız." şeklinde konuştu.

Hazır giyim endüstrisi 40 milyar dolarlık ihracat hedefini dijital dönüşümle gerçekleştirecek
Hazır giyim endüstrisi 40 milyar dolarlık ihracat hedefini dijital dönüşümle gerçekleştirecek
Hazır giyim endüstrisi 40 milyar dolarlık ihracat hedefini dijital dönüşümle gerçekleştirecek
Hazır giyim endüstrisi 40 milyar dolarlık ihracat hedefini dijital dönüşümle gerçekleştirecek

YORUMLAR
500
Mercedes-Benz Türk, 2021'de 1 milyar euronun üzerinde ihracat gerçekleştirdi Mercedes-Benz Türk, 2021'de 1 milyar euronun üzerinde ihracat gerçekleştirdi Kıraç Elektrik, ihracat satış payını yüzde 35'e çıkarmayı hedefliyor Kıraç Elektrik, ihracat satış payını yüzde 35'e çıkarmayı hedefliyor

geri dönüşüm, Hazır Giyim, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hazır giyim endüstrisi 40 milyar dolarlık ihracat hedefini dijital dönüşümle gerçekleştirecek - Son Dakika


Son Dakika
14:25 Erdoğan'dan İsrail'le enerji işbirliği çıkışı: "Bu da nereden çıktı?" diyeceksiniz
14:19 Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Kadro dışı bırakılan Mesut Özil'den ilk açıklama: Haberim yoktu, antrenmana gelme dediler
14:14 Alparslan Kuytul destekçileri Adana'nın ardından şimdi de Şanlıurfa'da eylem yapıyor!
14:08 Bomba iddia: Buket Aydın, oyuncu Demet Özdemir'in eski sevgilisi Yaman Taciroğlu ile yeni aşka yelken açtı!
13:46 Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz'ı yalnız bırakmadı! Maçın ardından gelen eleştirilere gönderme yaptı
13:44 Kayseri'de tezgaha geçip pastırma kesen Akşener, gelen soruya verdiği cevapla herkesi güldürdü: Uyanık seni
13:26 Kayıp aranırken, kıskançlık cinayetine kurban gittiği anlaşılmıştı! Sanıktan inanılmaz savunma: O kadın eskort, eskortu kıskanmam!
13:21 Erdoğan, S-400 tartışmalarına son noktayı koydu: Bunlar savunma noktasında bizim kendi malımızdır
13:15 İsviçreli milyoner "para sorun değil" dedi ve yüzlerce Ukraynalıyı özel uçakla ülkesine taşıdı
12:20 Savaştan kaçanlar anlatıyor: Sabah çocukları okula gönderip işe gidecektik! Hayatımız o sabah atılan bombalarla değişti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 14:37:10. #1.13#
SON DAKİKA: Hazır giyim endüstrisi 40 milyar dolarlık ihracat hedefini dijital dönüşümle gerçekleştirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement