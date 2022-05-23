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Hazır yemek fiyatları otomatik zamlanacak

23.05.2022 15:12
Hazır yemek fiyatları otomatik zamlanacak

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD)Başkanı Coşkun Dönmez, hazır yemek sektörünün gıda enflasyonu ile başa çıkamaz duruma geldiğini belirterek, fiyatlandırmalarda maliyet artışlarının sözleşme fiyatlarına yansıtılmasını öngören eskalasyon sistemine geçmek zorunda olduklarını söyledi.

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD)Başkanı Coşkun Dönmez, hazır yemek sektörünün gıda enflasyonu ile başa çıkamaz duruma geldiğini belirterek, fiyatlandırmalarda maliyet artışlarının sözleşme fiyatlarına yansıtılmasını öngören eskalasyon sistemine geçmek zorunda olduklarını söyledi.

BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez yaptığı açıklamada, son dönemde tüm dünyada baş gösteren gıda fiyatlarındaki artışların hazır yemek sanayiinde faaliyet gösteren firmaları zor durumda bıraktığını ifade etti. Yemek sanayicilerinin neredeyse günübirlik hale gelen gıda fiyatlarındaki artış karşısında çaresiz kaldığını vurgulayan Başkan Dönmez, üçer aylık fiyat ayarlamalarının bile artık sıkıntıları çözemediğini kaydetti.

Coşkun Dönmez, hazır yemek sanayicilerinin bu yıl Ocak ve Nisan aylarında 3'er aylık dönemsel sözleşmelerle fiyatlarını güncellediklerine dikkat çekerek, gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle artık kar edemez duruma geldiklerini ifade etti. Sektördeki kar oranının yaklaşık yüzde 10 olduğuna değinen Başkan Dönmez, "Nisan ayında gıda enflasyonu yüzde 13.4 oldu. Nisan ayında gerçekleştirilen fiyat güncellemesi maalesef ay sonu gelmeden eriyip gitti. Mayıs ayının başından beri bırakın kar etmeyi zarar etmeye başladık. Çünkü gıda fiyatlarındaki artışlar Mayıs ayında da hız kesmeden sürdü. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gıda fiyatların ne zaman ve nerede duracağını tahmin etmek imkansız hale geldi" dedi.

"ESKALASYON SİSTEMİ KAÇINILMAZ OLDU"

Coşkun Dönmez, özellikle pandemi sonrasın ortaya çıkan ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi ile daha da karmaşık hale gelen ekonomik tablonun, yemek sanayicileri ile müşterilerini karşı karşıya getirdiğine dikkat çekerek, zarar noktasına gelen sektörün bu aşama sonrasında eskalasyon sistemine geçmekten başka çaresinin kalmadığını vurguladı. Her ay müşterileri ile fiyat pazarlığı yapmanın sürdürebilir bir durum olmadığını vurgulayan Başkan Dönmez, bunun yerine maliyet artışlarının her ay otomatik olarak yemek fiyatlarına yansıtılacağını eskalasyon sitemini uygulamak zorunda kalacaklarını belirterek, "her ay pazarlık yapmak hem bizi hem de müşterilerimizi yorar. Ekonomik şartlar ortada. TÜİK tarafından her ay açıklanan gıda fiyatları ile ÜFE ve TÜFE ortalamasını baz alıp, işçilik ve enerjide anormal artışlar olursa bunu da maliyetlerimize ekleyerek otomatik fiyatlandırmaya gitmek zorundayız. Bu konudaki hazırlıklarımızı tamamladık. Uygulama öncesi son şeklini vererek Haziran ayı başında anlaşmalarımızı buna göre yapmayı hedefliyoruz. Bu konuda müşterilerimizden anlayış bekliyoruz" diye konuştu.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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