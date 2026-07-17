Haziran 2023 Otomobil Piyasası Raporu

sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezinin (BETAM) hazırladığı haziran ayı "Otomobil Piyasası Görünümü" raporunu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BETAM tarafından sahibinden.com verileri kullanılarak hazırlanan raporda, hazirandaki ikinci el otomobil piyasasına ilişkin gelişmeler analiz edildi.

Buna göre, haziranda enflasyondan arındırılmış ortalama reel otomobil fiyat endeksi 129,3 olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda reel fiyatlardaki düşüş eğilimi devam ederken bir önceki aya kıyasla yüzde 1,5, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 8,6 düşüş görüldü.

Geçen ay ortalama satılık otomobil cari fiyatı bir önceki aya göre yüzde 0,5 azalırken bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20,7 arttı. Aylık bazda ortalama otomobil fiyatı 1 milyon 169 bin lira oldu.

Ortalama fiyat B sınıfında 770 bin 421, C sınıfında 1 milyon 39 bin, D sınıfında 1 milyon 497 bin ve E sınıfında 2 milyon 457 bin lira olarak gerçekleşti.

Yıllık fiyat değişiminde en yüksek artış yüzde 23,3 ile D sınıfında, en düşük artış ise yüzde 21,9 ile B sınıfında görüldü. C sınıfında artış oranı yüzde 22,7, E sınıfında ise yüzde 22,5 oldu.

Ortalama fiyat, benzinli araçlarda 1 milyon 430 bin, benzin ve LPG'li araçlarda 611 bin 352, dizel araçlarda 1 milyon 118 bin, hybrid türünde 2 milyon 597 bin, elektrik türünde ise 4 milyon 89 bin lira olarak gerçekleşti.

Yıllık fiyat değişiminde en yüksek artış yüzde 25 ile elektrikli araçlarda görüldü. Benzin türünde artış oranı yüzde 17,8, benzin ve LPG türünde yüzde 18,6, dizel türünde yüzde 15,7, hybrid türünde ise yüzde 15,2 olarak kaydedildi.

Otomobil talep endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 2,8 artarken geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 geriledi. Aynı dönemde satılık ilan sayısı yüzde 6,1 artışla 960 bin 201'e, satılan otomobil sayısı ise yüzde 6,7 artışla 187 bin 287'ye yükseldi.

Buna bağlı olarak satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı 0,1 puan artışla yüzde 19,5 oldu. Satılık otomobillerin ilanda kalma süresi ise bir önceki aya göre 1,4 gün uzayarak 25,2 güne çıktı.