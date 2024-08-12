Haziran Ayında Türkiye\'de Ciro Endeksi Yüzde 58 Arttı

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, haziran ayında yıllık yüzde 58 arttı.

TÜİK, haziran ayı ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, haziran ayında yıllık yüzde 58 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; haziran ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 41 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 103,5 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 58,5 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 76,1 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 1,8 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, haziran ayında aylık yüzde 1,8 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; haziran ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,5 azaldı, inşaat ciro endeksi yüzde 12 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 1,3 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 3,3 arttı.