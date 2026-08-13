Haziran'da Cari İşlemler 4,19 Milyar Açık Verdi - Son Dakika
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Haziran'da Cari İşlemler 4,19 Milyar Açık Verdi

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Haziran ayında Türkiye'nin cari işlemler hesabı 4,19 milyar ABD doları açık kaydederken, dış ticaret açığı 8,53 milyar dolara ulaştı.

Haziran ayında cari işlemler hesabı 4 milyar 194 milyon ABD doları açık kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayı Ödemeler Dengesi Gelişmelerine göre, Haziran ayında cari işlemler hesabı 4 milyar 194 milyon ABD doları açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1.462 milyon ABD doları fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 8.533 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış verilere göre, Haziran ayında cari açık yaklaşık 38,9 milyar ABD doları olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 76,5 milyar ABD doları açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 63,7 milyar ABD doları fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 24,2 milyar ABD doları ve 2,0 milyar ABD doları açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 6.851 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiş olup, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 2.597 milyon ABD doları ve 4.857 milyon ABD doları oldu.

Finans Hesabı 2026 yılı Haziran ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 0,3 milyar ABD doları, net portföy yatırımları 6,4 milyar ABD doları ve krediler 52,9 milyar ABD doları katkı verirken; finansal türevler 5,3 milyar ABD doları, ticari krediler 0,1 milyar ABD doları ve net efektif ve mevduatlar 21,8 milyar ABD doları negatif yönlü etki etmiştir. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 27,2 milyar ABD doları oldu.

Haziran ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net çıkışlar 899 milyon ABD doları olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 210 milyon ABD doları artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 1.109 milyon ABD doları arttı.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 248 milyon ABD doları gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 297 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Portföy yatırımları Haziran ayında 2.537 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetti.

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve yatırım fonu piyasasında 2.920 milyon ABD doları ve DİBS piyasasında 1.185 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin bankalar ve diğer sektörler ihraçlarında sırasıyla 462 milyon ABD doları ve 375 milyon ABD doları net alış, Genel Hükümet ihraçlarında ise 896 milyon ABD doları net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 3.495 milyon ABD doları, 3 milyon ABD doları ve 1.800 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 2.168 milyon ABD doları ve 1.721 milyon ABD doları net azalış olmak üzere toplam 3.889 milyon ABD doları net azalış kaydetti.

Resmi rezervlerde bu ay 1.039 milyon ABD doları net artış oldu.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Haziran'da Cari İşlemler 4,19 Milyar Açık Verdi - Son Dakika

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